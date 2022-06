Rimini. Automobilista ubriaco assolto in appello: non c’era l’avvocato al prelievo di sangue

Condividi l'articolo

Guidando ubriaco si era schiantato con l’auto contro un palo della luce ferendo i passeggeri che viaggiavano con lui. Il 36enne era stato così sottoposto agli esami del sangue eseguiti subito dopo il suo arrivo in ospedale e successivamente condannato ad un mese e 10 giorni di reclusione con patente sospesa per un anno. Io soggetto ha tuttavia presentato ricorso in appello sostenendo che nessuno aveva informato il suo assistito che poteva essere affiancato da un avvocato di sua fiducia durante il prelievo del sangue essendo fonte di prova per la polizia giudiziaria. Tesi accolta in pieno dai giudici di secondo grado che hanno assolto l’automobilista “perché il fatto non sussiste”.