Rimini. Automobilisti ubriachi, sfilza di patenti ritirate

Otto le patenti ritirate nella notte tra sabato e domenica al termine del servizio a tutela della sicurezza delle strade e a contrasto della guida in stato di ebbrezza condotto dalla squadra di polizia giudiziaria, presente con un posto di blocco in via Circonvallazione Meridionale.

Il tasso alcolemico più alto registrato è stato di 1,7 g/l, valore che rientra nella fascia più alta prevista dal codice (superiore a 1,5 grammi per litro) e che ha comportato oltre al ritiro della patente fino a due anni anche la denuncia all’autorità giudiziaria.

Sospensione della patente anche per altri sette automobilisti, di cui tre trovati con un tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l (con deferimento all’autorità giudiziaria), mentre per gli altri quattro è scattata la sola sanzione amministrativa.