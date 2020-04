Rimini. Avanti verso la Fase 2

Rimini si allinea alla situazione regionale e nazionale superando le restrizioni specifiche.

Si è svolta nel pomeriggio di ieri una lunga riunione in videoconferenza dell’Unità di crisi per l’emergenza COVID-19, presieduta dal Prefetto, cui hanno preso parte tutti i Sindaci dei comuni del territorio, il direttore generale AUSL Romagna e l’Agenzia Regionale di protezione civile per fare il punto sullo stato di attuazione delle misure adottate dalla Regione Emilia Romagna per la provincia di Rimini.

Si è discussa:

– l’esigenza di estendere anche ai due territori di Rimini e Piacenza la previsione della MOVIMENTAZIONI MERCI IN ENTRATA E USCITA DAI MAGAZZINI delle aziende sospese, attività già consentite nel resto del territorio regionale e nazionale ma bloccate nelle due province emiliano-romagnole.

–Tale esigenza, condivisa dai Sindaci, pertanto, comporterà:

–l’adozione di un NUOVO provvedimento, in attesa delle future determinazioni del Governo in esito al confronto nella Cabina di regia con le Regioni, prevista giovedì 24 prossimo.

In tale riunione tra Stato e Regioni sarà valutata l’entrata in vigore di un eventuale

–nuovo regime su tutto il territorio nazionale, di superamento dei codici ATECO e di considerazione di nuove filiere produttive, a decorrere dal 27 aprile p.v. , regime al quale i sindaci del territorio hanno fin d’ora espresso la volontà di aderire e

–SUPERARE le restrizioni aggiuntive previste per Rimini rispetto al resto della regione e dell’Italia.