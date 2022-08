Rimini. Aveva rubato due telefoni cellulari ed una carta di credito: arrestato

Condividi l'articolo

Aveva rubato due telefoni cellulari ed una carta di credito: arrestato dalla Polizia di Stato

Nel pomeriggio del 31 luglio 2022 la Polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto un ragazzo italiano per il reato di Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento.

Nello specifico, alle ore 18.20, una volante della Polizia di Stato che stava effettuando un controllo nella zona di Viale Regina Margherita, notava un giovane uomo che si presentava in una situazione disagiata, con vestiti sporchi ed un piccolo zaino. Tale scenario suscitava negli agenti la curiosità di un controllo più accurato.

Dal controllo effettuato si riscontrava che all’interno dello zaino vi erano due telefoni cellulari del valore complessivo di Euro 2000,00, una carta di credito ed un documento d’identità intestati ad un nome non corrispondente al proprio.

Da accertamenti più approfonditi si evinceva che gli oggetti in suo possesso erano già stati oggetto di denuncia di furto sporta nella stessa giornata.

In considerazione dei fatti accaduti, il soggetto veniva accompagnato in Questura e tratto in arresto in attesa del giudizio direttissimo che si terrà in data odierna presso il Tribunale di Rimini.

Inoltre l’uomo è stato denunciato per il reato di Ricettazione.

Si ricorda che nei confronti delle persone indiziate ed imputate vige la presunzione di innocenza.