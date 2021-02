Rimini. Avvocatessa selvaggiamente aggredita e rapinata: la solidarietà di Erbetta

Pesano come macigni queste poche parole di Tatiana Mazzotti, aggredita in pieno centro a Rimini alle 20:00 mentre era di rientro a casa dopo una giornata di lavoro nel suo ufficio, aggressione che rischia di lasciarle segni permanenti sul suo volto, a causa di una brutta ferita per la cui medicazione è stato necessario applicare 60 punti di sutura, ma sopratutto le ha causato una ferita nel profondo del suo animo che mai si potrà rimarginare e momenti che mai potrà cancellare dai suoi ricordi.