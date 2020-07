Rimini. “Baby gang utilizzano taser per impaurire i turisti”

Puntuale interrogazione dei parlamentari della Lega Jacopo Morrone ed Elena Raffaelli al ministro dell’Interno : “Il governo Conte e, in particolare, la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese dovranno assumersi la grave responsabilità di non aver inviato, quest’estate, più agenti della Polizia di Stato sulla riviera romagnola e di non aver dotato tutte le forze dell’ordine di strumenti di difesa adeguati. A Rimini e a Riccione le baby gang possono agire indisturbate, utilizzando anche i taser per impaurire i turisti inermi, mentre i tutori dell’ordine non possono fare altrettanto per gli indecenti ritardi del governo e per le strumentalizzazioni ideologiche di tante anime belle della sinistra. Il fenomeno delle baby gang si sta diffondendo e radicando a macchia d’olio anche in Italia e nella nostra regione. Anche le città turistiche della Romagna vengono purtroppo prese di mira da questi ragazzi, che non temono di usare estrema violenza, né di essere individuati e sanzionati”. La Lega “ha già presentato proposte per un giro di vite, non solo dal punto di vista punitivo, ma anche educativo. Di certo i buoni propositi non bastano più”.