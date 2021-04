Rimini. Baci, abbracci e furto del Rolex: assolta coppia di trans

Coppia di trans arrestata nell’estate del 2018, condannata in primo grado rispettivamente a 4 anni e 2 mesi e 4 anni e sei mesi di reclusione, è stata invece assolta dai giudico di appello. Dovevano rispondere di rapine e le violenze sessuali. In un caso avevano abbracciato e accarezzato gli organi genitali di un soggetto che a fatica era riuscito a respingere le loro offerte di compagnia e a raggiungere lo scooter per tornare a casa ma solo molte ore dopo si era accorto di non avere più al polso il Rolex da 3.400 euro e una collanina d’oro. E’ possibile che sia stata anche questo enorme passaggio di tempo ad aver inciso sulla decisione della Corte d’Appello di Bologna: si saprà qualcosa di più quando verranno lette le motivazioni.