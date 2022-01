Rimini. Badante ubriaca armata di coltello minaccia e maltratta anziana

Una cinquantenne romena anziché calmarsi davanti ai poliziotti dopo averli minacciati di morte, si è scagliata contro di loro dando inizio ad un duro corpo a corpo fatto di calci e morsi che le è costato l’arresto per minaccia aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. Ma perché erano intervenuti? Quando le divise sono entrate dalla finestra hanno trovato la padrona di casa, una signora di 86 anni in camicia da notte, con lo sguardo terrorizzato in un angolo della cucina dove la sostituta della badante la stava minacciando con un coltello. La vita dell’anziana è diventata un incubo da cinque settimane; da quando cioè la badante regolarmente assunta ha chiesto un lungo permesso per poter far ritorno in Ucraina. Se con lei tutto filava liscio, con la sua sostituta il feeling non è mai scattato: l’86enne, infatti, ha detto quello che non sapevano neppure i parenti più stretti. Ovvero che la nuova “badante” in questo mese e mezzo di convivenza forzata più e più volte l’ha maltrattata. Violenze ed angherie gratuite alimentate dal fatto che la 50enne sovente era ubriaca. E’ stato l’ultimo episodio di violenza, con le urla della vittima, a fare scattare – fortunatamente – i soccorsi. Una volta finita in cella di sicurezza la rumena ha preso a testate il muro ed ha simulato un tentativo di suicidio stringendosi una coperta al collo. Quando ha detto di sentire un forte dolore al petto, il piantone di guardia ha chiamato il 118; ma mentre veniva certificato solo il suo stato di ubriachezza, dai terminali è invece spuntata la notizia che un paio di anni fa aveva patteggiato una condanna per rissa aggravata a 9 mesi di reclusione (pena sospesa). Ieri mattina è stata accompagnata in tribunale dove il giudice ha convalidato dell’arresto.