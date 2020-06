Bagarre in centro storico di Rimini dove per oltre due ore delle bande di ragazzini ubriachi dopo le 23 hanno dato parecchio filo da torcere alle forze dell’ordine. Per sedare gli animi visto che è stato dato vita a liti piuttosto accese, sono intervenuti agenti della questura e carabinieri. Due giovanissimi sono stati denunciati a piede libero per lesioni e gli inquirenti sono al lavoro per identificare tutti protagonisti.