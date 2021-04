Spadarolo e Vergiano chiedono al Comune maggiore attenzione con un esposto inviato a Prefetto che sarà corredato da una raccolta di firme. Il parco giochi è in mano ai balordi con panchine divelte e situazione legata alla sicurezza che preoccupa. Il documento è firmato dai residenti di via Darwin, via Einstein e via Osteria Pettini.