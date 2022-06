Rimini – bambino di 2 anni si aggira da solo per strada, i Carabinieri ritrovano al madre

Condividi l'articolo

Primo pomeriggio intenso per i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Rimini che, nella giornata di ieri verso le ore 13.00 in via Marini, hanno trovato un bambino di 2 anni, scalzo che si aggirava da solo per strada. Immediatamente i militari hanno fatto di tutto per mettere in sicurezza il piccolo, prendendosene cura mentre ci si attivava al fine di rintracciare la madre. La ricerca di quest’ultima non è stata facile, difatti nessuna telefonata di scomparsa era giunta al numero di emergenza 112 e per questo motivo, vista la tenera età del bambino che non poteva essersi allontanato troppo da casa, i carabinieri hanno iniziato a cercare in zona, chiedendo ai vari cittadini se conoscessero una famiglia con un bimbo piccolo che potesse avere quell’età. Le ricerche, andate avanti per circa 40 minuti, infine hanno avuto esito positivo, riuscendo a trovare l’abitazione, che presentava ancora la porta di casa aperta e la madre che era ancora addormentata non accorgendosi della fuga del figlio.