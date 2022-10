Rimini. Banda di rapinatori alla sbarra: minacciarono con bottiglia rotta giovani turisti

Condividi l'articolo

Nell’estate del 2020 due turisti minorenni di Lodi, in vacanza con nonni e genitori, furono accerchiati da due ragazzi e una ragazza sul lungomare di Torre Pedrera, minacciati da uno dei tre con una bottiglia di vetro rotta e rapinati di 50 euro. La coppia di 18enni è finita così davanti al giudice dove è stato chiesto e ottenuto il rito abbreviato condizionato all’esame delle dichiarazioni rese dal 17enne albanese. Per quest’ultimo, reo confesso, il Tribunale dei minori di Bologna ha già deciso la messa alla prova per i lavori socialmente utili.