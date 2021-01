Arrestati, durante un’operazione della Polizia di Milano e Vicenza, tre cittadini dell’Est Europa specializzati in furti e rapine in villa. I malviventi sono stati fermati proprio mentre erano nella villa di un imprenditore di Vicenza pronti a rapinarlo. Il gruppo era tenuto sotto controllo dalla Squadra mobile di Milano che già alcuni giorni prima aveva impedito alla banda di effettuare un colpo nella città di Rimini, facendo intervenire una volante per un controllo.