Rimini. Bande di ragazzini si sfidano in gare di velocità: sanzionato agente che ha tentato di fermarne uno con un calcio

Il comando della Polizia locale è immediatamente intervenuto a seguito della denuncia dei genitori di un ragazzino circa il comportamento di un agente in borghese il quale avrebbe cercato di fermarlo con un calcio allo scooter. I fatti risalgono a domenica 1 maggio in via Lama e il tutto sarebbe stato ripreso e postato sui social da un amico del giovane. Fatto sta che il comando ha deciso di punire il proprio agente con una sanzione disciplinare, avendo evidentemente ritenuto troppo grave e pericoloso il comportamento tenuto. La speranza è che la stessa intransigenza venga utilizzata ora nei confronti di coloro che utilizzano via Lama come una sorta di autodromo con cittadini e operatori della zona che hanno difficoltà addirittura a lavorare, a ricevere merci e clienti, con bande di ragazzini che si sfidano in gare di velocità o di impennate sugli scooter, creando un grosso pericolo per sé stessi e per gli altri. Proprio per questo motivo domenica scorsa l’agente in borghese si trovava lì.