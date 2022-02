Rimini. “Bar Jole”: partono i lavori sulla banchina del porto

Condividi l'articolo

Lunedì 28 febbraio è la data della ricostruzione del “Bar Jole” sulla banchina di destra del porto canale, punto di riferimento non solo dei riminesi ma di migliaia di turisti demolito nel 2019 per un abuso edilizio di 22 metri quadrati su area demaniale. Saranno tre i Tir dell’impresa di costruzioni “Canducci” che inizieranno a scaricare il legno necessario alla ricostruzione, uno dei tanti materiali diventati introvabili durante la pandemia per cui la rinascita della Jole è slittata di un anno e più.