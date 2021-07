RIMINI. BASEBALL, SERIE A: ERBA VITA NEW RIMINI, DOMENICA DOPPIA SFIDA IN TOSCANA

Marco Baccelli: “Siamo all’altezza delle altre squadre,

andiamo a Firenze a testa alta per vincere tutte le partite”

Seconda convocazione per Davide Bonemei con la nazionale under 23,

ad un mese dagli europei di Verona

Rimini, 17 luglio 2021 – Continua il viaggio di Erba Vita New Rimini nella serie A di baseball e domenica il calendario pone la doppia sfida con Panamed Lancers Lastra a Signa. Gare in programma alle 11.00 e alle 15.30 con diretta streaming sulle pagine Facebook di New Rimini e di Icaro Sport.

In casa riminese sono attese le conferme dopo l’ottima vittoria di sabato sera contro Sala Baganza, la prima in questa seconda fase.

La sensazione, dopo due turni, è che il livello delle squadre del girone sia molto vicino e che solo Modena sulla carta abbia un roster probabilmente sopra le altre cinque squadre. Nel weekend è in programma fra le prime due in classifica Oltretorrente e Modena nel weekend alla prova proprio di Oltretorrente che in classifica segue Modena.

C’è quindi fiducia nelle parole del capitano Marco Baccelli: “Siamo molto determinati e vogliosi di dare continuità al risultato contro Sala Baganza. Sappiamo di dover combattere contro tutti, consapevoli però delle possibilità che abbiamo e che la squadra è assolutamente competitiva. È un girone equilibrato, ce la possiamo giocare a testa alta e risalire la classifica. Tutti i ragazzi siamo convinti di questo e lo staff ci sprona ogni giorno. Andiamo là per vincere ogni partita. Non ho mai giocato a casa dei Lancers, sappiamo che hanno diversi giocatori stranieri ma non è questo che deve interessarci. Guardiamo a noi, a dare il meglio e giocare duro in ogni momento della partita”.

I fiorentini arrivano al girone E dopo la prima fase nella quale erano inseriti nel girone vinto da San Marino. Si classificarono al terzo posto, dietro Grosseto e precedendo Fiorentina Baseball con un record di 3 vinte e 9 perse (tutte le vittorie contro Fiorentina Baseball).

In questa seconda fase Lastra a Signa ha pareggiato in entrambi i turni, contro Athletics Bologna e Oltretorrente; schiera numerosi giocatori di scuola non italiana. I Lancers sono stati promossi in A2 nel 2019 e lo scorso anno chiusero quinti nel loro girone.

Per Erba Vita New Rimini i lanciatori partenti saranno Alessandro Di Giacomo in gara 1 e Tommaso Aiello in gara 2.

Intanto per martedì 20 è arrivata la seconda convocazione in nazionale under 23 per Davide Bonemei, ad un mese dall’inizio del Campionato Europeo in programma a Verona. Sono 21 i giocatori convocati a Modena.

Prima della gara lo staff tecnico di Erba Vita New Rimini consegnerà alla squadra avversaria i prodotti del main sponsor della squadra riminese, con aggiunta del coupon per usufruire dello sconto presso il punto vendita convenzionato nella città della squadra avversaria.