Rimini. Basta Plastica Mare Network chiede un ragionamento serio sulle energie rinnovabili. 

Piace la presa di posizione del sindaco di Rimini Andrea Gnassi a Basta Plastica Mare Network che chiede un ragionamento serio sulle energie rinnovabili.

“Anche il sindaco Gnassi si è pronunciato contro l’ecomostro che perfino secondo alcuni promoter ambientalisti dovrebbe sorgere in Adriatico, un mare che per sua natura è poco più di un grande lago e anche un’autostrada nell’acqua, affacciato su paesaggi e riviere frequentate da pescatori, viaggiatori e qualche traffico marittimo”.

L’associazione invita a promuovere un tavolo misto in cui affrontare il tema dell’energia sostenibile: “Secondo noi l’unico aspetto interessante che ne esce da tutto ciò, è che in tanti abbiamo compreso che è giunta davvero l’ora di ragionare a fondo sulle energie rinnovabili” e ancora “censiamo tutto ciò che è possibile riutilizzare per terra e per mare. Cominciando da ciò che abbiamo già consumato, con eolico e pannelli solari su cemento e asfalto che già esistono“.