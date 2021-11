Rimini. Battaglia legale con l’assicurazione: disabile perde 300mila euro. E spunta querela in Italia e a San Marino

Scontro fra disabile e l’assicurazione: con i 300.000 euro ricevuti come risarcimento danni per l’incidente che ormai da 15 anni lo costringe su una sedia a rotelle, un 60enne riminese ha deciso di garantirsi parte del futuro investendo su alcuni immobili. Questa scelta, però, l’ha fatta mentre la Corte d’Appello di Bologna stava per pronunciarsi sul ricorso presentato dalla compagnia assicuratrice che sosteneva un suo concorso di colpa nella tragedia che gli ha provocato l’invalidità. Dopo essersi consultato con un professionista, ha deciso di varcare il confine con San Marino e concordare con una società del Titano, un contratto di vendita fittizia degli immobili. Una pratica lecita a quanto pare, se i soldi utilizzati per acquisire le proprietà non sono provento di attività illecite. Di lì a poco tuttavia il 60enne perde in appello la causa e l’assicurazione gli chiede indietro i soldi che lui tuttavia non ha più. L’assicurazione chiede e ottiene allora una revocatoria della vendita e l’uomo torna dunque sul Titano per richiedere la “rescissione” del contratto fittizio e ritornare in possesso dei beni. Niente da fare: la società sammarinese continua a non restituire le chiavi e a fare profitti trattenendo per se i pagamenti dei canoni d’affitto. A questo punto l’uomo decide di intraprendere a sua volta le vie legali e presenta un doppio esposto denuncia, alla Procura della Repubblica di Rimini ed al Tribunale penale di San Marino per i reati ipotizzati truffa e appropriazione indebita. Vicenda particolarmente complessa e complicata: non resta di attendere le decisioni della magistratura per vederne l’epilogo.