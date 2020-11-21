3 PONY SENZA AUTORIZZAIONE IN AUTOSTRADA
NEI CONTROLLI GIORNALIERI ALL’AUTOTRASPORTO CHE LA POLIZIA
STRADALE DI RIMINI, SPECIALITA’ DELLA POLIZIA DI STATO, EFFETTUA
SULLE PRINCIPALI VIE DI COMUNICAZIONE DI QUESTA PROVINCIA,
RIENTRANO ANCHE QUELLI DEL TRASPORTO DI ANIMALI VIVI. PROPRIO IN
TALE AMBITO UNA PATTUGLIA DELLA SOTTOSEZIONE POLIZIA STRADALE
DI RICCIONE NEI PRESSI DEL CASELLO AUTOSTRADALE DI RIMINI NORD
HA PROCEDUTO AL CONTROLLO DI UN AUTOARTICOLATO PROVENIENTE
DALLA CITTADINA TEDESCA DI TROCHTELFINGEN E DIRETTO IN GRECIA
CHE TRASPORTAVA 5 CAVALLI, 2 ASINI E 3 PONY.
UN’ATTENTA VERIFICA PERMETTEVA DI RISCONTRARE IL MANCATO
FUNZIONAMENTO DEL CRONOTACHIGRAFO.
INOLTRE GLI AGENTI APPUARAVANO ALTRESI’ CHE IL RIMORCHIO CON IL
QUALE SI STAVANO TRASPORTANDO I 3 PONY NON ERA OMOLOGATO
PER TALE SPECIFICO LUNGO TRASPORTO PERTANTO IL PERSONALE DEL
SERVIZIO VETERINARIO DELL’AUSL DI RIMINI GIA’ PRESENTE SUL POSTO
PER IL SERVIZO CONGIUNTO SPECIFICO PROVVEDEVA ALLE VERIFICHE DI
PROPRIA COMPETENZA.
AL CONDUCENTE TEDESCO U.M. CLASSE 78 VENIVA RITIRATA LA
PATENTE DI GUIDA AI FINI DELLA SOSPENSIONE E SANZIONATO AI SENSI
DELL’ART.179/2 CDS CON IL PAGAMENTO IMMEDIATO DI 873,00€ PER IL
MANCATO FUNZIONAMENTO DEL CRONOTACHIGRAFO MENTRE IL
PERSONALE DELL’AUSL SANZIONAVA IL PREDETTO CITTADINO TEDESCO
PER IL TRASPORTO IRREGOLARE DI ANIMALI CON UNA SANZIONE DI
1000€ COME PREVISTO DAL REGOLAMENTO CE 1/2005 PER LA
PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DURANTE IL TRASPORTO.
I 3 PONY VENIVANO AFFIDATI AD UN CENTRO IPPICO NEL COMUNE DI
RIMINI IN ATTESA DI UN MEZZO IDONEO PER IL LORO SUCCESSIVO
TRASFERIMENTO IN GRECIA.
Rimini. Beccati in autostrada con 3 pony diretti in Grecia senza autorizzazione
3 PONY SENZA AUTORIZZAIONE IN AUTOSTRADA