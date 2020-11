Rimini. Beccati in autostrada con 3 pony diretti in Grecia senza autorizzazione

3 PONY SENZA AUTORIZZAIONE IN AUTOSTRADA

NEI CONTROLLI GIORNALIERI ALL’AUTOTRASPORTO CHE LA POLIZIA

STRADALE DI RIMINI, SPECIALITA’ DELLA POLIZIA DI STATO, EFFETTUA

SULLE PRINCIPALI VIE DI COMUNICAZIONE DI QUESTA PROVINCIA,

RIENTRANO ANCHE QUELLI DEL TRASPORTO DI ANIMALI VIVI. PROPRIO IN

TALE AMBITO UNA PATTUGLIA DELLA SOTTOSEZIONE POLIZIA STRADALE

DI RICCIONE NEI PRESSI DEL CASELLO AUTOSTRADALE DI RIMINI NORD

HA PROCEDUTO AL CONTROLLO DI UN AUTOARTICOLATO PROVENIENTE

DALLA CITTADINA TEDESCA DI TROCHTELFINGEN E DIRETTO IN GRECIA

CHE TRASPORTAVA 5 CAVALLI, 2 ASINI E 3 PONY.

UN’ATTENTA VERIFICA PERMETTEVA DI RISCONTRARE IL MANCATO

FUNZIONAMENTO DEL CRONOTACHIGRAFO.

INOLTRE GLI AGENTI APPUARAVANO ALTRESI’ CHE IL RIMORCHIO CON IL

QUALE SI STAVANO TRASPORTANDO I 3 PONY NON ERA OMOLOGATO

PER TALE SPECIFICO LUNGO TRASPORTO PERTANTO IL PERSONALE DEL

SERVIZIO VETERINARIO DELL’AUSL DI RIMINI GIA’ PRESENTE SUL POSTO

PER IL SERVIZO CONGIUNTO SPECIFICO PROVVEDEVA ALLE VERIFICHE DI

PROPRIA COMPETENZA.

AL CONDUCENTE TEDESCO U.M. CLASSE 78 VENIVA RITIRATA LA

PATENTE DI GUIDA AI FINI DELLA SOSPENSIONE E SANZIONATO AI SENSI

DELL’ART.179/2 CDS CON IL PAGAMENTO IMMEDIATO DI 873,00€ PER IL

MANCATO FUNZIONAMENTO DEL CRONOTACHIGRAFO MENTRE IL

PERSONALE DELL’AUSL SANZIONAVA IL PREDETTO CITTADINO TEDESCO

PER IL TRASPORTO IRREGOLARE DI ANIMALI CON UNA SANZIONE DI

1000€ COME PREVISTO DAL REGOLAMENTO CE 1/2005 PER LA

PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DURANTE IL TRASPORTO.

I 3 PONY VENIVANO AFFIDATI AD UN CENTRO IPPICO NEL COMUNE DI

RIMINI IN ATTESA DI UN MEZZO IDONEO PER IL LORO SUCCESSIVO

TRASFERIMENTO IN GRECIA.