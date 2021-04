Nel 2020 i ricavi sono stati pari a 4.830.170, i costi a 2.992.401, l’utile a 1.837.768. “Occorre proseguire con determinazione il nostro percorso di rientro dal debito contratto fino al 2014 soprattutto per la edificazione del nuovo seminario, per la ristrutturazione di quello “vecchio”, per aver aiutato in modo consistente diverse parrocchie nella costruzione di chiese e complessi pastorali ed alcuni enti diocesani di formazione ed informazione”, commenta l’economo, don Danilo Manduchi.