Rimini. Bimba di appena 30 giorni di vita, positiva al Covid operata per malformazione congenita

Una bimba con appena 30 giorni di vita, positiva al Covid e affetta da una malformazione cistica congenita del collo, è stata operata con successo nel reparto di Terapia intensiva neonatale dell’ospedale Infermi di Rimini. Si tratta del primo intervento del genere in Romagna. L’intervento, durato circa un’ora, è stato effettuato direttamente nel reparto di Terapia intensiva neonatale dell’ospedale Infermi di Rimini, in una stanza a pressione negativa, con un alto ricircolo di aria per evitare la diffusione dell’infezione. I genitori, che al momento del ricovero della neonata, erano entrambi positivi al Covid, hanno potuto riabbracciarla solo dieci giorni dopo l’ingresso in ospedale: il primo è stato il papà non appena si è negativizzato, malgrado la bimba fosse ancora positiva. Poi è toccato alla mamma.