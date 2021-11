Rimini. Bimba investita sulla Marecchiese da ciclista: lesioni al volto e all’occhio. E’ caccia al pirata: chi l’ha visto?

Caccia al ciclista-pirata che mercoledì pomeriggio ha investito una bimba di 7 anni sulla pista ciclabile di via Marecchiese. La bambina di origini cinesi, intorno alle 13, era uscita da scuola e in sella alla sua due ruote stava andando verso casa quando è giunta nei pressi dell’intersezione con via Cagni ed è stata centrata in pieno da un altro ciclista che l’ha fatta rovinare sull’asfalto. Secondo la ricostruzione dei genitori, a provocare lo scontro sarebbe stato un ragazzo di colore che pedalava a tutta velocità e dopo aver fatto cadere la bambina non si è fermato per soccorrere la piccola e accertarsi delle sue condizioni. Nello scontro la piccola ha riportato lesioni al volto e a un occhio. Dopo aver denunciato il sinistro alla polizia Municipale, i genitori della vittima hanno lanciato un appello per trovare dei testimoni dell’accaduto e trovare il colpevole.