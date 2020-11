Dramma a Rimini, dove un bimbo di appena 4 mesi è stato ritrovato morto dai genitori nella culla. Il dramma si è consumato intorno alle 12 col piccolo che, non dando segni di vita, ha fatto scattare l’allarme e l’arrivo del personale del 118: i medici tuttavia non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso. Disposta l’autopsia per comprendere le cause della “morte bianca”.