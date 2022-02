Rimini. Bimbo morto in incidente d’auto: dubbi sul seggiolino. Chiesto rinvio a giudizio per i genitori

E’ stato richiesto il rinvio a giudizio per due genitori accusati di omicidio stradale, nell’incidente in cui ha perso la vita il figlio di due anni. La tragedia era avvenuta il 19 marzo, in via Coriano, in zona San Martino Monte L’Abate, quando una Fiat Punto di colore bianco, guidata da una 20enne, stava procedendo in direzione Rimini. Secondo quanto emerso la giovane al volante avrebbe perso il controllo del mezzo all’uscita di una curva finendo sulla corsia opposta. In quel momento, nel tratto tra l’incrocio con via Pradella e il ristorante il Quartino, stava arrivando una Volkswagen Golf grigio metallizzato con all’interno una famiglia di origini marocchine: alla guida un 46enne con accanto la moglie di 30 anni e nel sedile di dietro il figlio di due anni. L’urto è stato inevitabile e il piccolo, dopo un’agonia durata qualche giorno, era morto all’ospedale di Cesena, dove era stato trasportato d’urgenza. Fatto sta che la procura, dopo l’avviso conclusione indagini dello scorso novembre, ha chiesto il processo per il padre del piccolo e per la madre. I dubbi riguardano il posizionamento e l’adeguatezza del seggiolino emersi subito dopo l’incidente, al termine dei rilievi che erano stati affidati alla polizia locale.