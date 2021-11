Rimini. Bimbo muore in incidente, genitori rischiano processo: seggiolino non agganciato correttamente

Condividi l'articolo









Padre e madre del bambino di due anni e quattro mesi morto nel 2019 per le ferite riportate in un incidente d’auto avvenuto in via Coriano rischiano di andare a processo con l’accusa di omicidio stradale. La procura ha infatti notificato a entrambi l’avviso di conclusione delle indagini, preludio a una probabile richiesta di rinvio a giudizio. Con loro è indagata anche una giovane automobilista riminese ritenuta responsabile dell’incidente. La colpa ipotizzata a carico dei genitori è legata al fatto che il seggiolino del piccolo non era assicurato al sedile posteriore o comunque non era agganciato correttamente.