A Rivazzurra una mamma ha lanciato l’allarme dopo essere andata in bagno: il figlio piccolo, trovando le chiavi inserite all’esterno, le ha girate nella serratura chiudendola dentro. La donna ha cercato di farsi poi aprire ma il piccolo non è più riuscito a sbloccare la serratura. Chiamati i soccorsi sul posto sono intervenuti tre mezzi dei Vigili del fuoco, muniti di scala: hanno raggiunto la donna al secondo piano e l’hanno liberata dalla finestra. Avventura a lieto fine per fortuna.