Rimini. Birgo Burger arriva in via Coletti: 20 assunzioni

Birgo Burge: i fratelli Federico e Filippo Bordoni, 55 anni in due, hanno iniziato a scommettere su se stessi nel 2013 aprendo quella che è diventata la prima hamburgeria a domicilio d’Italia. E il sogno prosegue. Le assuzioni saranno almeno una ventina: fra Birgo Burger principale, Santarcangelo Mare e la nuova hamburgeria che sorgerà in via Coletti 16 arriveremo a un centinaio di dipendenti. Tutti ragazzi e una vera iniezione di speranza in un momento in cui la disoccupazione giovanile à alle stelle.