Rimini. Birrodromo, giovedì l’inaugurazione

Il Birrodromo dell’imprenditore riccionese Fabio Ubaldi insieme ad alcuni soci, è pronto ad aprire. Il nuovo locale nascerà a Rimini nell’area ex Padane a pochi metri da via Roma, accanto alle mura romane. L’inaugurazione è fissata per giovedì 7 aprile, a partire dalle 20. “In questi mesi ho letto e sentito tante teorie, storielle e ipotesi pittoresche sul nostro lavoro. – scrive Ubaldi su Facebook -. L’unica storia che conosciamo noi è fatta di sacrifici, investimenti, rischi, rinunce e di verità… La sacrosanta verità che come sempre alla fine viene a galla. Voglio dedicare questo pensiero a Lorenzo Carigi che vede realizzare la visione che ebbe anni fa, quando in molti non vedevano e non sapevano neppure esistessero quelle quattro mura. Bravo… Sei stato perseverante oltre le difficoltà e le avversità che come sempre costellano chi vuole realizzare un sogno. La famiglia Birrodromo è felice di poter iniziare questo viaggio insieme a te, a Gianprimo Sarti e ai ragazzi dello staff”.