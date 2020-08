Rimini. BIZZEY, NOTO RAPPER E DJ OLANDESE, CONCORRENTE DI ‘ROAD TRIPPERS’ (IL PECHINO EXPRESS IN OLANDA) SCEGLIE IL CORTILE IN CENTRO A RIMINI PER UNA TAPPA DEL REALITY

BIZZEY, NOTO RAPPER E DJ OLANDESE,

CONCORRENTE DI ‘ROAD TRIPPERS’ (IL PECHINO EXPRESS IN OLANDA)

SCEGLIE IL CORTILE IN CENTRO A RIMINI PER UNA TAPPA DEL REALITY

Sul canale Stuk.Tv va in onda in queste settimane il format tv più seguito.

Uno dei concorrenti, sopra un Apecar, sta facendo il giro d’Europa e si è fermato anche nella nota pizzeria riminese

Si chiama Bizzey ed è un noto rapper e dj olandese. Insieme alla videomaker e al suo compagno di viaggio è uno dei concorrenti del reality show ‘Road Trippers 2020’, una sfida all’ultimo km tra diversi equipaggi di personaggi famosi olandesi, in giro per l’Europa, a bordo di un motocarro ape. Le squadre stanno combattendo la battaglia finale: chi percorrerà più chilometri in due settimane sarà il vincitore finale. Una sorta di Pechino Express italiano.

In una delle tappe del programma, lo staff del reality ha scelto Rimini e Il Cortile in Centro, nel cuore della movida romagnola. Il team, capitanato da Thomas Agostini e dallo chef Ivan Signoretti, ha fatto gustare alla squadra una serie di pizze gourmet.

“Conosco Bizzey per motivi di lavoro _ racconta Agostini _ Qualche giorno fa mi ha chiamato mentre stava arrivando a Rimini chiedendo ospitalità, perche’ la regola principale della gara è quella di non poter pagare niente. Con piacere io e Ivan abbiamo offerto la cena al Cortile in Centro e poi abbiamo rimediato loro anche da dormire per la notte. Sarà una puntata divertente. Per noi è stata anche una forma diversa per far conoscere Il Cortile in Centro all’estero”.

Le puntate dell’edizione 2020 di Road Trippers andranno in onda da settembre su Stuk Tv.