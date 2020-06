RIMINI. Black Lives Matter, compatimento e disgusto….di Mirco Ottaviani

Sulla scia delle proteste che negli Stati Uniti si sono susseguite per la morte dell’afroamericano George Floyd, dopo le manifestazioni di Roma, Milano, Bologna e decine di altre città italiane, il flash mob denominato “Black Lives Matter” giunge anche in Romagna con l’iniziativa in programma per venerdì sera in piazza Tre Martiri a Rimini e sabato sera in piazza del Popolo a Ravenna. Sulla scia delle proteste che negli Stati Uniti si sono susseguite per la morte dell’afroamericano George Floyd, dopo le manifestazioni di Roma, Milano, Bologna e decine di altre città italiane, il flash mob denominato “Black Lives Matter” giunge anche in Romagna con l’iniziativa in programma per venerdì sera in piazza Tre Martiri a Rimini e sabato sera in piazza del Popolo a Ravenna.

Siamo consapevoli che episodi di brutalità da parte delle forze dell’ordine siano diffusi in tutto l’emisfero, ma come al solito ci si strappa le vesti solo quando si deve assecondare un solidarismo effimero che difficilmente si verifica quando la vittima è un bianco. Paradossalmente infatti sono proprio gli antirazzisti ad alimentare i conflitti razziali attraverso un processo sommario che vede la civiltà europea opprimitrice per natura. E così si giunge addirittura a rinnegare le proprie radici attraverso l’abbattimento di tutti i personaggi che hanno scritto la storia europea ed occidentale.

A valle del senso di umano compatimento per queste iniziative e per le loro conseguenze, sorge quasi spontaneo invece un disgusto ontologico verso tutti coloro che, come già fatto anche da una risma di parlamentari e giornalisti, digiuni di dignità si prostrano in ginocchio, non a fronte della depressione economica e demografica che ha colpito il paese, ma per il massimo giubilo di essere riusciti a cambiare il nome ad un cioccolatino, evidentemente colpevole, o forse più semplicemente non gradito ai palati degli araldi della società multietnica.

Mirco Ottaviani

LA RETE – Per un blocco nazionale