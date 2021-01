Rimini. Bloccato in Turchia col Covid fa rientro a casa: sta bene

Il riminese di 47 anni rimasto bloccato per alcuni giorni in Turchia dal Covid e impossibilitato a chiamare casa per poco più di un paio di giorni è finalmente tornato a casa. Famiglia e legali ringraziano le istituzioni italiane, Il presidente della Repubblica e il ministro degli esteri Luigi Di Maio nonché tutti gli apparati diplomatici italiani per la sensibilità dimostrata. L’ultimo tampone sarebbe risultato negativo ma in ogni caso, il 47enne resterà in isolamento fiduciario nei prossimi giorni.