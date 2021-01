Rimini. Bloccato in Turchia con il Covid: la famiglia non lo sente più da giorni

Un cittadino italiano di 47 anni residente a Rimini non dà più notizie di sé da giorni, costretto alla quarantena a Instanbul perché positivo al Covid. I suoi legali riminesi hanno così inviato una lettera al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e al ministro degli Esteri Luigi Di Maio affinché possa attivarsi l’assistenza diplomatica. Le uniche frammentarie informazioni rimandano sono quelle relative alla sua ultima telefonata, nella quale ha manifestato anche la volontà di fare al più presto ritorno in Italia. Fino a quel momento non aveva avuto contatti con l’ambasciata.