Rimini. Bollettino di Allerta METEO per piene dei fiumi, frane e piene dei corsi minori, vento, temporali

La Protezione Civile dell’Emilia Romagna e ArpaER hanno emesso anche oggi un bollettino di Allerta METEO per piene dei fiumi, frane e piene dei corsi minori, vento, temporali valida dalle 12:00 di oggi 22 gennaio fino alle 00:00 di domenica 24 gennaio 2021.

“Per la giornata odierna, venerdì 22 gennaio si prevede l’intensificazione delle precipitazioni sui rilievi dove a livello di crinale saranno convettive, anche a carattere temporalesco. Nel complesso le cumulate previste saranno dell’ordine di elevato sulla macroarea G , moderate sulle restanti aree montane e deboli in pianura. Attenuazione dalla tarda serata. I fenomeni saranno accompagnati da venti forti da sud ovest in particolare sul crinale dove assumeranno intensità di burrasca forte. Burrasca moderata invece sulla parte collinare. Per la giornata di domani sabato 23 gennaio sono previste deboli precipitazioni nella mattinata; un abbassamento dello zero termico porterà neve sui rilievi a quote intorno ai 1000 metri con accumuli di modesta entità sul crinale. La ventilazione è prevista in attenuazione nella prima parte della giornata per poi riprendere in serata sul crinale appenninico centro-orientale. Nelle zone montane interessate da precipitazioni e contemporanea fusione della neve presente sul suolo, sono possibili fenomeni franosi lungo i versanti e lungo la viabilità, ruscellamento e innalzamenti dei livelli dei corsi d’acqua minori. Le previsioni di altezza d’onda e livello del mare sono sotto la soglia di attenzione, tuttavia, non si escludono locali fenomeni di dissesto favorite dall’abbassamento della quota di spiaggia determinata dai precedenti eventi invernali”.

ArpaER prevede per oggi venerdì 22 gennaio in provincia di Rimini: “Nel pomeriggio sulla costa molto nuvoloso con piogge deboli intermittenti, sui rilievi molto nuvoloso con piogge moderate; dalla sera sulla costa molto nuvoloso, sui rilievi molto nuvoloso con piogge deboli intermittenti. Temperature massime pomeridiane comprese tra 9 °C sui rilievi e 14 °C sulla costa. Velocità massima del vento compresa tra 108 (rilievi) e 59 km/h (costa). Mare mosso al mattino, nel pomeriggio mare mosso con tendenza ad aumento del moto ondoso, dalla sera mare molto mosso”.

Domani sabato 23 gennaio: “Al mattino sulla costa molto nuvoloso, sui rilievi molto nuvoloso con piogge deboli intermittenti; nel pomeriggio tendenza ad attenuazione della nuvolosità; dalla sera sulla costa tendenza ad aumento della nuvolosità, sui rilievi molto nuvoloso con piogge deboli intermittenti. Temperature minime del mattino comprese tra 4 °C sui rilievi e 10 °C sulla costa, massime pomeridiane comprese tra 6 °C sui rilievi e 11 °C sulla costa. Velocità massima del vento compresa tra 54 (costa) e 99 km/h (rilievi). Mare mosso, dalla sera mare mosso con tendenza ad attenuazione del moto ondoso”.

Domenica 24 gennaio: “Al mattino sulla costa molto nuvoloso con piogge deboli, sui rilievi molto nuvoloso con deboli nevicate sopra 800 m; nel pomeriggio sulla costa nuvolosità variabile con rovesci sparsi, sui rilievi nuvolosità variabile con deboli nevicate sopra 800 m; dalla sera sereno. Temperature minime del mattino comprese tra 2 °C sui rilievi e 6 °C sulla costa, massime pomeridiane comprese tra 5 °C sui rilievi e 9 °C sulla costa. Velocità massima del vento compresa tra 51 (costa) e 69 km/h (rilievi). Mare mosso”.