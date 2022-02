Rimini. Bonaccini all’assemblea nazionale della CGIL assieme a Landini

Oggi (ieri per chi legge, ndr) sono intervenuto all’Assemblea nazionale della CGIL a Rimini, in presenza del segretario Landini.

Ho ribadito come debba essere centrale il confronto costante con sindacati e rappresentanze socioeconomiche, che qui ha portato al Patto per il Lavoro e per il Clima, piattaforma unica nel Paese che ci ha permesso, da quando sono presidente, di condividere tutte le parti sociali dell’Emilia-Romagna le scelte strategiche di governo regionale.

Patto sociale che parte dal lavoro, la vera priorità, prima forma di dignità della persone.

Col PNRR siamo alla vigilia della realizzazione del più grande piano di investimenti pubblici dell’Italia repubblicana, grazie a fondi europei come mai prima: un’occasione che non possiamo permetterci di perdere, che tale sarà, però, solo se porterà buona occupazione, sicurezza nei luoghi di lavoro, estensione dei diritti, taglio alla precarietà. E fare bene vorrà dire trasformare la crescita congiunturale in crescita strutturale, costante e pluriennale.

Una strada virtuosa che deve essere liberata al più presto dalla nuova emergenza nazionale: l’aumento del costo di materie prime ed energia, caro-bollette che mette in ginocchio famiglie, lavoro, economia, esercizi, servizi pubblici, associazionismo, bilanci di enti locali. Non mi stanco di ripeterlo ogni giorno: Governo ed Europa intervengano, ora. Aiuti, sgravi, stop ai rincari, corsie preferenziali per investimenti in energia pulita.

Vediamo la luce in fondo al tunnel della pandemia, forse in maniera definitiva, grazie alla responsabilità diffusa che il Paese ha saputo dimostrare. E a una sanità pubblica e universalistica che cura il povero come il ricco, chiunque abbia bisogno, che abbiamo difeso anche in campagna elettorale alle regionali, ma sulla quale bisogna investire di più, in maniera massiccia: è un patrimonio, diventi architrave del Paese