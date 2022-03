RIMINI. BONACCINI: INNOVAZIONE, LAVORO, TERRITORIO. PROTOCOLLO PER LO SVILUPPO FIRMATO CON FERRARI E GOVERNO

Un progetto di alto livello, sostenuto da Governo e Regione, che guarda alla transizione ecologica, a quella digitale e alla buona occupazione in un comparto strategico come quello dell’automotive. Un nuovo intervento industriale che prende corpo in Emilia-Romagna, a beneficio del territorio e del Paese.

L’attrattività complessiva del nostro sistema regionale, in un quadro di valori, diritti e coralità definito nel Patto per il Lavoro e per il Clima firmato con tutte le parti sociali, rappresenta una carta in più per la ripartenza che vogliamo costruire insieme.