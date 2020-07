Rimini. Botte a poliziotto durante il mercato: si chiedono maggiori tutele per le divise

Ha sferrato un pugno mandando a terra un poliziotto della questura impegnato in uno dei servizi antiabusivismo assieme ai colleghi della municipale al mercato del sabato. Poi è scappato di fronte a commercianti e cittadini attoniti. E’ accaduto ieri mattina: fra coloro che hanno assistito all’indegno gesto c’er anche Gennaro Mauro, consigliere comunale del Movimento nazionale per la sovranità, che ha colto l’occasione per sollecitare “l’Amministrazione comunale perché tuteli i propri uomini dando in dotazione taser e spray urticante”.