Chiesti 10 anni di reclusione per un marocchino 36enne accusato di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e lesioni. Il soggetto era stato arrestato nel dicembre scorso dopo mesi di minacce di morte, maltrattamenti e ubriachezza nei confronti della moglie. Secondo quanto emerso avrebbe costretto la moglie il figlio a vivere in un appartamento privo di riscaldamento e infestato dagli insetti. La moglie inoltre avrebbe subito violenze e percosse anche quando era incinta.