Rimini. Bottigliate in testa al ristorante e botte ai poliziotti: coppia condannata

Condannato a tre anni e 2 mesi di reclusione oltre a 650 euro di multa un cittadino colombiano di 40 anni e la moglie di 25 anni. I reati per cui sono stati riconosciuti colpevoli: rapina aggravata in concorso, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. La coppia di cittadini sudamericani che abita a Riccione lo scorso 25 settembre ha dato in escandescenza quando un cameriere del ristorante dove volevano cenare li ha accusati di voler rubare un coltello, una forchetta e un cucchiaio presi da un tavolo apparecchiato all’esterno del locale. La situazione è rapidamente degenerata con una bottiglia spaccata sulla testa di uno dei presenti. A questo punto, oltre alle forze dell’ordine, è stato richiesto anche l’intervento del 118. Ed anche dopo i due protagonisti hanno cominciato a inveire e colpire le divise. Annunciato comunque ricorso in appello.