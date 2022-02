Rimini. +++ BREAKING NEWS +++ ESTORSIONE E DETENZIONE ILLECITA DI SOSTANZE STUPEFACENTI: 2 MISURE CAUTELARI PERSONALI E SEQUESTRO DI BENI IMMOBILI E DENARO PER 68 MILA EURO

Condividi l'articolo

Militari del Comando Provinciale dei Carabinieri e della Guardia di Finanza di Rimini, alle prime luci dell’alba di ieri, hanno tratto in arresto, in esecuzione di due ordinanze di custodia cautelare, due soggetti, un 41enne residente a Napoli, ove è sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico ed un 42enne brindisino residente a Rimini in carcere.

I provvedimenti scaturiscono da approfondite indagini, condotte anche con ausili tecnici, totalmente condivise dall’Autorità Giudiziaria riminese, che hanno permesso di dimostrare come i due avessero organizzato un efficiente sistema per la cessione di ingenti quantitativi di stupefacente (cannabinoidi e cocaina), a diversi soggetti del luogo, ed avessero la disponibilità di somme pari a 68 mila euro, frutto dei reati di estorsione, lesioni personali e detenzione illecita di sostanza stupefacente.

Nello specifico, le attività condotte dai Carabinieri hanno fatto emergere come i due fossero in grado di soddisfare le richieste, in taluni casi con periodicità cadenzata, dei propri clienti e sempre in quantità superiore alla decina di grammi fino anche all’etto a cessione, per controvalori fino a 2.500 euro a transazione.

Nel medesimo contesto, i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza, avevano accertato che il soggetto campano aveva commesso un’estorsione aggravata in Rimini ad agosto del 2021. L’episodio sarebbe avvenuto all’interno di un locale pubblico ubicato sull’arenile di Rimini, mediante violenza consistita nel percuotere ripetutamente la parte offesa con calci e pugni, nonché con l’utilizzo di un bastone, causandole un trauma cranico commotivo, la frattura delle ossa nasali e la frattura scomposta dell’ulna sinistra, così da costringerla a pagare il corrispettivo di plurime cessioni di droga.

Con l’OCC emessa dal GIP del Tribunale di Rimini, il 41enne è stato sottoposto ai domiciliari con l’ausilio dei Carabinieri della Stazione di Napoli-Rione Traiano, mentre il 42enne è stato associato al carcere di Rimini dai Carabinieri della Stazione di Bellaria – Igea Marina. Le Fiamme Gialle riminesi hanno, invece, effettuato il sequestro preventivo di un’autovettura e di disponibilità finanziarie per un totale complessivo di circa 68 mila euro.

Durante le operazioni di cattura del soggetto riminese i Carabinieri della Compagnia di Rimini, grazie al supporto delle unità cinofile di Bologna, hanno eseguito una perquisizione domiciliare rinvenendo e sequestrando 42 kg circa di hashish suddivisa in panetti e ovuli, con potenziali introiti illeciti di centinaia di migliaia di euro.

I beni sono stati sottoposti a sequestro preventivo in relazione al disposto di cui all’art. 240 bis c.p., poiché in ipotesi d’accusa di valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato da uno dei due indagati.