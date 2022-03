Rimini. Brucia giornale per accendere camino: nonna riduce casa in cenere

Anziana signora ha acceso un giornale sul fornello per trasportarlo al camino per ravvivare le braci quando le scintille sono cadute su una poltrona, poi sul divano e sulle tende: infine le fiamme hanno avvolto interamente la zona giorno della casa a poca distanza dalla Consolare di San Marino in cui l’anziana abita insieme ai figli e la nipote. Proprio la nipote, una ragazza di 21 anni, ieri pomeriggio intorno alle 15 ha dato l’allarme ai Vigili del fuoco che sono intervenuti con un’auto botte. Nonna e nipote invece fortunatamente erano già fuori in giardino, scosse ma illese. Al termine dell’intervento durato quasi tre ore, l’abitazione è stata dichiarata inagibile per via del crollo del solaio.