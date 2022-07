Rimini. Brutale pestaggio di due 15enni in centro: il cerchio si stringe sugli aggressori

Condividi l'articolo

Ha lasciato sgomenti l’episodio del brutale pestaggio dei due fidanzatini 15enni finiti in ospedale.giovedì sera, dopo avere incontrato una baby gang tra via Marecchia e il ponte di Tiberio, in pieno centro storico. “Stai attento perché ti portiamo via la ragazza”, sarebbe stato l’avvertimento del gruppo, composto da una decina di giovani, quasi tutti minorenni, di nazionalità straniera. Il cerchio si sta stringendo attorno a “una ragazza alta”, staccatasi dal gruppo, che ha iniziato a spintonare e insultare la minorenne. Il fidanzatino ha cercato di difenderla, ma è stato massacrato dal gruppo. Solo l’intervento di alcuni adulti che hanno assistito alla scena ha evitato il peggio, ricevendo in cambio minacce e insulti. Al vaglio della polizia le immagini delle telecamere, così come le testimonianze. Ricerche in corso: presto i responsabili daranno conto delle proprie azioni.