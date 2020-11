È caduto lungo l’argine del torrente Ausa a Rimini, all’altezza della nuova rotatoria, lungo la statale 16, un uomo che, oggi pomeriggio, insieme ad altre persone, percorreva presumibilmente la pista ciclopedonale che si trova al di sopra. A dare l’allarme le stesse persone in sua compagnia. Intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i mezzi del 118, ma l’uomo non è grave. Ferito è stato trasportato all’ospedale per degli accertamenti.