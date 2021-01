Rimini. Buone notizie contro la fake news: rimossi gruppi social no vax

Buone notizie contro le fake news sui vaccini anti-covid. Il virologo riminese Roberto Burioni ha annunciato infatti in un post che “finalmente Facebook ha rimosso le pagine di due associazioni antivacciniste che in un momento difficile come quello che stiamo vivendo diffondevano notizie false e pericolose riguardo alla pandemia. Anche contro la disinformazione ci vuole un vaccino, e Facebook può avere un ruolo importante in questo senso”. “Speriamo che sia solo l’inizio – è l’auspicio di Burioni -. Se vogliono giocare con la terra piatta facciano pure, ma di Covid-19 la gente muore e la disinformazione uccide quanto il virus”. Tra le pagine rimonesse c’è anche un gruppo riminese.