Rimini. Buoni spesa: partiti i controlli anti furbetti

La macchina degli aiuti a Rimini corre sicura e veloce con buoni alimentari e pacchi viveri fino alle consegne a domicilio di beni di prima necessità come pasti, spesa e farmaci. Attivo anche lo 0541-704000, numero di riferimento del Comune di Rimini per i servizi di assistenza sociale. Partiti anche i controlli sulle autodichiarazioni. Verranno verificati gli stati di famiglia dichiarati e che i richiedenti dei bonus non beneficino già di altre forme di sussidio, come il reddito di cittadinanza.