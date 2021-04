Emilia Romagna è tra le sei regioni con un alto rischio epidemico. E’ quanto emerge dalla bozza di monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute. Per l’Emilia Romagna dunque dovrebbe essere confermato il rosso ancora per un’altra settimana, anche se l’Rt scende ampiamente sotto 1, per l’esattezza a 0,83.