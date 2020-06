Rimini. Cadde dal tetto e morì: non ci sono responsabili

All’esito delle indagini effettuate dalla medicina del lavoro e dai carabinieri di Lugo la procura ha chiesto l’archiviazione del fascicolo per omicidio colposo. Istanza accolta dal giudice per le indagini preliminari. Non ci sono dunque responsabili per l’infortunio sul lavoro nel quale morì il 38enne riminese Daniele De Michele. I fatti risalgono al 20 settembre 2019 quando l’uomo cadde dal tetto di un’azienda nel Lughese mentre stava effettuando un intervento di rimozione della copertura in fibrocemento. La decisione non ha tuttavia soddisfatto la famiglia che ha presentato istanza per chiederne l’annullamento.