Per dare una mano al vicino novantenne che doveva potare un albero si è arrampicato sulla scala. In questa operazione purtroppo però ha perso l’equilibrio ed è caduto a terra picchiando violentemente il capo. Un cittadino albanese di 56 anni, dal tardo pomeriggio di ieri è ricoverato al Bufalini di Cesena, dove è stato trasferito in elicottero dal pronto soccorso di Santarcangelo con codice di massima gravità. Sul posto per i rilievi i carabinieri.