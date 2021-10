Rimini. Cade nel fossato in piazza Malatesta: muore dopo 7 giorni

Attilio Gambetti è morto dopo sette giorni in coma per le conseguenze della caduta da un gradone in piazza Malatesta dove stava passando in bicicletta la sera del 28 settembre. Più di un cittadino aveva fatto notare la pericolosità di quell’alto scalino, che separa la parte della piazza sotto il castello dal fossato (che quella sera non era riempito d’acqua) soprattutto quando è buio. La famiglia dell’uomo sta valutando chiaramente il da farsi alla luce di questa grave tragedia.