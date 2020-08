Incidente sul lavoro oggi a Chiesanuova di Conselice quando un uomo è caduto in un fosso adiacente alla strada. Si tratta di un 31enne riminese che stava tagliando l’erba per conto del Comune e che si è cappottato, per cause in corso d’accertamento, nel fosso. Il ferito, rimasto bloccato dal falciaerba, ha dovuto attendere i soccorsi per liberarsi. Dopo un paio d’ore è stato portato all’ospedale Bufalini di Cesena con codice di media gravità.