Un uomo di 44 anni nel pomeriggio di domenica è scivolato nell’Ausa mentre stava camminando lungo la pista ciclabile all’altezza di via Aldo Moro, frananando sulle sponde di cemento dopo aver perso l’equilibrio. Per fortuna è stato visto da alcuni passati che hanno allertato i soccorsi. Sul posto i vigili del fuoco e il personale del 118 che ha trasportato in pronto soccorso con un codice di media gravità la vittima.